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Teška nesreća u Valjevskoj Loznici: Automobil u kanalu, povređena devojka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: rina ||

U mestu Valjevska Loznica dogodila se teška saobraćajna nezgoda kada je putnički automobil, iz za sada neutvrđenih razloga, izleteo sa kolovoza i završio u neposrednoj blizini železničke pruge.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, vozilom je upravljala ženska osoba. Očevici sa lica mesta navode da je devojka nakon sletanja automobila pronađena u besvesnom stanju, te da je situacija veoma ozbiljna.

Odmah po prijavi, dežurne hitne službe su upućene na teren. Ekipe Hitne pomoći i saobraćajne policije nalaze se na licu mesta kako bi povređenoj devojci što pre bila ukazana neophodna medicinska pomoć, ali i kako bi se obezbedio ovaj deo puta.

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Autor: Marija Radić

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