UKRAO STRICU KOLA, PA NAPRAVIO KARAMBOL: Detalji filmske potere u Surčinu, u udesu učestvovala i policija!

Maloletni Ć. G. (17) uhapšen je juče nakon dramatične policijske potere koja se juče oko 14 časova odigrala na ulicama Surčina.

Tinejdžer je, kako se sumnja, ukrao automobil marke "golf" od svog strica, a potom započeo divlju vožnju u kojoj je ugrozio živote drugih učesnika u saobraćaju.

Preticao kolonu na punoj liniji

Drama je počela u Vojvođanskoj ulici kada je tinejdžer, koji je u kolima bio sa drugom, počeo bezobzirno da pretiče kolonu vozila preko pune linije. Pripadnici policije su odmah uočili ovo grubo kršenje saobraćajnih propisa, uključili svetlosnu i zvučnu signalizaciju i dali mu jasno naređenje da se zaustavi.

Međutim, bahati mladi vozač je dodao gas i počeo da beži, nakon čega je usledila filmska potera.

Zakucao se u ogradu, pa u njega udarila policija

Potera se završila u Livačkoj ulici, gde je tinejdžer usled neprilagođene brzine potpuno izgubio kontrolu nad ukradenim "golfom". Auto je izleteo sa kolovoza i silovito udario u betonski stub dvorišne ograde.

Samo nekoliko trenutaka kasnije, došlo je do još jednog sudara. Policijsko vozilo, koje je bilo u jeku dramatične akcije, proklizalo je na drumu i udarilo u slupani "golf".

Prema našim saznanjima, prava je sreća da u ovom karambolu niko nije zadobio povrede.

Maloletni vozač je odmah lišen slobode na licu mesta. U sklopu istrage, policija je saslušala i strica osumnjičenog tinejdžera, koji je potvrdio da mu je bratanac bespravno uzeo i otuđio automobil.

Ć. G. je priveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu, Odeljenje za maloletnike. Tereti se za dva krivična dela: neovlašćeno korišćenje tuđeg motornog vozila i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Autor: S.M.