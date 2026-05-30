SA FANTOMKAMA UPALI U MAGACIN PA IZBOLI KINEZA! Detalji brutalne sačekuše u Surčinu: Tražili pare, pa ga unakazili nožem – Policija podigla akciju 'Vihor'!

Kineski državljanin (62) teško je povređen u brutalnom razbojničkom napadu koji se dogodio juče oko 18 časova u Surčinu, kada su dvojica maskiranih napadača upala u magacin, tražila novac, a potom ga izbola i pretukla.

Prema prvim informacijama, napad se dogodio dok se muškarac nalazio u magacinskom prostoru, kada su unutra uleteli nepoznati muškarci sa fantomkama na glavama, obučeni u crnu odeću.

Napadači su od njega odmah zahtevali novac. Nakon što im nesrećni čovek nije predao pare, razbojnici su divljački nasrnuli na njega i naneli mu više ubodnih rana po rukama i nogama, najverovatnije nožem, nakon čega su nastavili da ga brutalno tuku.

Krvavi pir i filmska potera

Povređeni muškarac je hitno prevezen u Urgentni centar, gde je primljen sa više ubodnih rana i drugim teškim telesnim povredama. Lekari su mu odmah ukazali pomoć, a tačan stepen povreda za sada još uvek nije zvanično saopšten.

Odmah po prijavi ovog brutalnog razbojništva, policija je pokrenula opsežnu akciju „Vihor“, koja je trajala oko dva sata na širem području Surčina. Tokom blokade kontrolisani su brojni putni pravci, sumnjiva mesta i vozila, ali osumnjičeni za sada nisu pronađeni.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na pronalaženju tragova, identifikaciji i hapšenju dvojice napadača koji su nakon krvavog pira pobegli u nepoznatom pravcu.

Autor: D.S.