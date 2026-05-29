IZBOLI GA, PA NASTAVILI DA GA TUKU Brutalan napad u prodavnici u Surčinu: Povređen kineski državljanin

U beogradskom naselju Surčin, večeras oko 18 časova, dogodio se brutalan napad u kojem je povređen kineski državljanin koji je odmah odvezen u Urgentni centar gde mu se ukazuje medicinska pomoć.

Prema našim nezvaničnim saznanjima kineski državljanin je zadobio ubodne rane u predelu ruke i noge, najverovatnije nanesene nožem

Inače, kako prenose mediji napad se odigrao unutar jednog lokalnog trgovinskog objekta u kojem se žrtva nalazila.

U prodavnicu su iznenada upala dvojica za sada nepoznatih muškaraca i odmah nasrnula na kineskog državljanina.

Nakon što su ga uboli, napadači su nastavili divljački da ga tuku.

Odmah nakon incidenta, dvojica napadača su pobegla u nepoznatom pravcu.

Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije.

Autor: S.M.