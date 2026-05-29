AKTUELNO

Hronika

IZBOLI GA, PA NASTAVILI DA GA TUKU Brutalan napad u prodavnici u Surčinu: Povređen kineski državljanin

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

U beogradskom naselju Surčin, večeras oko 18 časova, dogodio se brutalan napad u kojem je povređen kineski državljanin koji je odmah odvezen u Urgentni centar gde mu se ukazuje medicinska pomoć.

Prema našim nezvaničnim saznanjima kineski državljanin je zadobio ubodne rane u predelu ruke i noge, najverovatnije nanesene nožem

Inače, kako prenose mediji napad se odigrao unutar jednog lokalnog trgovinskog objekta u kojem se žrtva nalazila.

U prodavnicu su iznenada upala dvojica za sada nepoznatih muškaraca i odmah nasrnula na kineskog državljanina.

Nakon što su ga uboli, napadači su nastavili divljački da ga tuku.

Odmah nakon incidenta, dvojica napadača su pobegla u nepoznatom pravcu.

Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije.

Autor: S.M.

#Napad

#Surčin

#kinez

#prodavnica

#tuča

POVEZANE VESTI

Hronika

UŽAS U BEOGRADU! Petorica tukla jednog, pa ga BAKLJOM PRŽILI PO LICU: Napadači nosili maske 'Delije Sever', žrtva imala Zemunov dres

Hronika

MUŠKARCA (43) TUKLI, IZBOLI, PA MU BAKLJAMA PALILI TELO: Brutalan napad na Umci, čovek zadobio teške povrede - Policija traga za napadačima

Hronika

DRAMA U SURČINU: Pao kran na gradilištu, konstrukcija povredila radnika!

Hronika

SKINULI GA GOLOG NASRED ULICE, PA ZVERSKI MUČILI: Detalji brutalnog napada na Umci - Policija na nogama, traži se crni BMW

Hronika

HOROR U RAKOVICI: Sin nožem napao majku - žena završila u Urgentnom, napadač u bekstvu!

Hronika

Užas u parku na Voždovcu: Maloletnik brutalno pretučen metalnom šipkom