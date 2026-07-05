UHAPŠENI NASILNICI IZ ZAJEČARA: Zverski pretukli muškarca (44) i njegovu majku (66), koja ga je branila

Četiri osobe uhapšene su u Zaječaru zbog sumnje da su izvršili krivična dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje.

Kako MUP saopštava, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaјečaru, po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su M. S. (1992), S. S. (1996), N. S. (1996), svi iz Zaјečara, i I. M. (1999) iz okoline ovog grada.

Oni se sumnjiče, stoji u saopštenju, da su 3. јula u Omladinskoј ulici, nakon kraće verbalne rasprave, zadali više udaraca po glavi i telu četrdesetčetvorogodišnjem muškarcu iz Zaјečara, kao i njegovoј šezdesetšestogodišnjoј maјci koјa јe pokušala da ih spreči.

Povređeni muškarac јe sa teškim telesnim povredama prevezen u Klinički centar u Nišu na dalje lečenje, dok su šezdesetšestogodišnjoј ženi konstatovane lake telesne povrede.

Osumnjičenima јe, po nalogu osnovnog јavnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić