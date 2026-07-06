IZ JEZERA IZVUČENO TELO NESTALOG ČOVEKA: Tragičan kraj potrage kod Zaječara

Telo muškarca za kojim se tragalo od sinoć na Rgotskom jezeru kod Zaječara, pronađeno je u vodi nedaleko od obale.

Podsetimo, sinoć oko 19.30 sati jedan građanin je prijavio policiji da mu je prijatelj, sa kojim je došao na jezero, nestao.

- Od ranih jutarnjih časova na terenu su bile angažovane ekipe policije, vatrogasno-spasilačke jedinice, Hitna pomoć i Žandarmerija. Oko 13 časova ronioci su iz vode izvukli telo muškarca - kaže izvor.

Podsetimo, nastradali muškarac je juče došao na Rgotsko jezero, koje je udaljeno 11 kilometara od Zaječara.

- Policiju je oko 19.30 sati pozvao drug nestalog čoveka, starog četrdesetak godina, sa kojim je došao na kupanje. Drug je najpre, nakon što je primetio da ga nema, počeo da ga traži na obali, da pita kupače nisu li ga videli, a kada nije uspeo da ga nađe pozvao je Policijsku upravu Zaječar i sve prijavio - saznejemo od nadležnih.

Obzirom na okolnosti, nažalost, odmah se pretpostavljalo da se ovaj čovek utopio.

Dubina jezera je do 40 metara, površina oko tri hektara, a obzirom da jezero nije registrovano kao javno uređeno kupalište nema spasilaca. Inače, u toplim danima na jezeru bude i do 2.000 kupača.

Autor: Iva Besarabić