AKTUELNO

Društvo

U TOKU POTRAGA NA JEZERU KOD ZAJEČARA: Došao sa drugom na kupanje, pa nestao u vodi

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Na Rgotskom jezeru, koje je 11 kilometara udaljeno od Zaječara, u toku je potraga za nestalim muškarcem srednjih godina.

Nažalost, sumnja se da se utopio sinoć u predvečernjim satima.

- Čekamo ronioce koji svakog časa treba da stignu. Policiju je oko 19.30 sati pozvao drug nestalog čoveka sa kojim je došao na kupanje. Drug je najpre, nakon što je primetio da ga nema, počeo da ga traži na obali, da pita kupače nisu li ga videli, a kada nije uspeo da ga nađe pozvao je Policijsku upravu Zaječar i sve prijavio. Policija je odmah izašla na teren i još uvek preduzima radnje ne bi li pronašli nestalu osobu - saznejemo od nadležnih.

Obzirom na okolnosti, nažalost, pretpostavlja se da se ovaj čovek star četrdesetak godina utopio.

Dubina jezera je do 40 metara, površina oko tri hektara, a obzirom da jezero nije registrovano kao javno uređeno kupalište nema spasilaca.

Inače, u toplim danima na jezeru bude i do 2.000 kupača.

Autor: S.M.

#Potraga

#RONIOCI

#Rečna policija

#Zaječar

#utapanje

POVEZANE VESTI

Hronika

U TOKU POTRAGA NA JEZERU KOD ZAJEČARA, SUMNJA SE DA SE ČOVEK UTOPIO: Sa drugom došao na kupanje, pa nestao u vodi

Region

Ronilac nestao kod Lokruma: U toku velika potraga u moru nedaleko od Dubrovnika

Hronika

Izvučeno telo jednog utopljenika! Nastavlja se potraga za drugim mladićem koji je nestao na Sotskom jezeru! Objavljen SNIMAK S LICA MESTA (VIDEO)

Svet

Drama u Londonu! Opsadno stanje, u toku je velika potraga za muškarcem sa samostrelom

Društvo

DRAMA KOD NIŠA! Muškarac nestao na izletištu Bojanine vode: Gorska služba, tragači i dronovi na terenu

Svet

PUTNICA SA KRUZERA SMRTI SRUŠILA SE NA AERODROMU, PA UMRLA: U toku potraga za ljudima koji su bili sa njom u avionu