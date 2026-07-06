Supruga Saše Vukovića Bosketa ponovo puštena u kućni pritvor

Danka V., supruga Saše Vukovića Bosketa, ponovo je prebačena iz pritvora u kućni pritvor, potvrdio je za Telegraf.rs njen branilac, advokat Ivan Simić.

Simić je istakao da je zadovoljan odlukom suda, ali je ponovio stav odbrane da Danka V. nije trebalo ni da bude vraćana u pritvor, gde je provela proteklih mesec dana.

- Tačno je, Danka je prebačena u kućni pritvor, iako ne postoji nijedna indicija koja ukazuje na to da je ona na bilo koji način učestvovala u izvršenju bilo kog krivičnog dela. Reč je o majci dvoje dece za koju nema indicija, a kamoli dokaza da je počinila krivično delo. Očekujemo da ćemo vrlo brzo dokazati njenu nevinost - rekao je advokat Simić.

Podsetimo, Danki V. se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pomaganju u sticaju sa nedozvoljenim nošenjem oružja. Tužilaštvo tvrdi da je, postupajući po uputstvima Saše Vukovića Bosketa, obezbedila vatreno oružje za izvršenje zločina.

Advokat Simić se osvrnuo i na slučaj Saše Vukovića, navodeći da je upitno zašto on u spornom događaju nije koristio vatreno oružje, s obzirom na to da mu je, kako tvrdi odbrana, život bio ugrožen nakon napada u novembru prošle godine.

Autor: D.S.