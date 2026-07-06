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STRAVIČNI SNIMCI IZ INĐIJE: Nebo gori, gusti crni dim se vidi kilometrima daleko! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Inmedija.rs, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Stravičan požar izbio je danas u krugu fabrike "Energozelena“ u Inđiji. Gust crni dim se proširio i van industrijske zone, a sudeći prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, video se i sa velike udaljenosti.

Vatrogasno-spasilačke ekipe su odmah po dojavi upućene na teren i ulažu maksimalne napore kako bi lokalizovale vatrenu stihiju.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima izbijanja požara, kao ni podataka o tome da li ima povređenih osoba. Nadležne službe još nisu izdale saopštenje o potencijalnoj opasnosti po okolno stanovništvo ili životnu sredinu.

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Autor: D.S.

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