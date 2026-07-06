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DRAMATIČAN SNIMAK SA GRANICE: Duge cevi na gotovs, 'škaljarac' Igor Tomašević izručen Crnoj Gori! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: E-Stock/Petar Jovanović ||

Crnogorski državljanin Igor Tomašević (28), visokopozicionirani pripadnik "škaljarskog klana", izručen je danas iz Srbije crnogorskim pravosudnim organima u visokorizičnoj akciji.

Ekstradicija je obavljena na graničnom prelazu Dobrakovo, uz prisustvo Posebne jedinice policije, koja je pod punom opremom i sa dugim cevima obezbeđivala primopredaju.

Hapšenje u Beogradu

Tomašević je krajem prošle godine uhapšen u spektakularnoj akciji beogradske policije, zajedno sa Vladimirom Ulamom (32). Kako se tada sumnjalo, njih dvojica su bili zaduženi za planiranje likvidacija unutar "škaljarskog klana". Za obojicom su bile raspisane međunarodne Interpolove poternice zbog ubistava i teških krivičnih dela povezanih sa organizovanim kriminalom.

Pucnjava u Podgorici

Crnogorski pravosudni organi potraživali su Tomaševića prvenstveno zbog pucnjave u februaru prošle godine u Podgorici, kada je, kako se sumnja, sa još dvojicom napadača pokušao da ubije jednu osobu. Dok je jedan od napadača uhapšen odmah nakon incidenta, Tomašević je tada uspeo da pobegne, nakon čega se za njim tragalo sve do hapšenja u Beogradu.

Tomašević je sada predat crnogorskim organima radi nastavka krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

Autor: D.S.

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