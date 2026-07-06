UHAPŠEN I MLAĐI SIN (16): Odmotava se klupko ubistva Aleksandra Lazovića u Rumi

Posle Petra J. (44) i njegovog starijeg sina Pavla (19) iz Rume, koji su uhapšeni u petak zbog sumnje da su usmrtili i zakopali Aleksandra Lazića (40) iz Stare Pazove, lisice su stavljene i drugom sinu (16) osumnjičenog.

Lazićev nestanak prijavljen je još u aprilu, a beživotno telo koje je nađeno zakopano u dvorištu porodične kuće trojice osumnjičenih bilo je u fazi raspadanja. Motiv ovog gnusnog zločina još se utvrđuje, ali se sumnja da je reč o koristoljublju.

Osumnjičeni su saslušani i njima je određen pritvor do 30 dana - kažu u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici.

Mera pritvora određena je i maloletnom sinu Petra J. i to zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti. Kako se nezvanično saznaje, otac i sin su se branili ćutanjem.

Lazić je bio građevinac i živeo je u Rumi, a iza sebe je imao propali brak i malu ćerkicu. Sumnja se da je na jednom gradilištu pretučen, a onda u teškom stanju prevezen u Rumu, gde je danima bio u zatočeništvu u jednom iznajmljenom stanu. Nakon što je podlegao povredama, kako se sumnja, Petar J. i njegovi sinovi telo su zakopali u dvorištu. Od prijave nestanka prošlo je skoro tri meseca.

Telo je još na obdukciji u Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu, kako bi se utvrdio tačan uzrok i vreme smrti, odnosno kada je i kako podlegao povredama. Analiziraju se svi dokazi i tragovi nađeni tokom uviđaja - kaže izvor upoznat sa istragom, ne isključujući mogućnost da je još jedna osoba umešana u ovo stravično ubistvo.

Oni koji su poznavali žrtvu, kažu da je upao u loše društvo, i da su ga često iskorišćavali.

Autor: D.S.