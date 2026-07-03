AKTUELNO

Hronika

UHAPŠENA DVOJICA IZ RUME ZBOG UBISTVA ALEKSANDRA LAZIĆA: Mučili ga i ubili u stanu, pa ga zakopali u dvorištu porodične kuće - policija pronašla telo

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com, Privatna arhiva ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv korupcije, Uprave za tehniku i PU Sremska Mitrovica, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su P. J. (44) i P. J (19) iz Rume, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo nad Aleksandrom Lazićem (40) iz Stare Pazove.

Pripadnici MUP-a su postupali po prijavi nestanka lica.

Operativnim radom utvrđeno je da su u prvoj polovini aprila osumnjičeni oštećenog fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, usled čega je on podlegao povredama, a nakon toga njegovo telo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste, a nakon par dana, kako bi prikrili ovo krivično delo, zakopali ga u dvorištu.

Policija je danas sa tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici izvršila uviđaj mesta događaja, i tom prilikom pronađeno je zakopano telo u fazi raspadanja, koje je po nalogu tužioca prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, radi obdukcije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Autor: A.A.

#MUP

#Ubistvo

POVEZANE VESTI

Hronika

UBILI GA, PA TELO OSTAVILI OSTAVILI NA POLJSKOM PUTU: Rasvetljen zločin u Sremskoj Mitrovici, među uhapšenima i supruga

Hronika

Uhapšena žena zbog prevare: Oštetila budžet Jagodine za više od MILION DINARA

Hronika

Uhapšena jedna osoba iz Požarevca: U stanu pronađena droga

Hronika

UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG POKUŠAJA IZNUDE OD 2.000.000 EVRA: Tražio novac od vlasnika poslovnih objekata u Beogradu

Hronika

OŠTETILA EPS ZA MILION DINARA! Uhapšena žena iz Knića: Prisvojila novac koji joj je poveren u radu

Hronika

'PAO' MUŠKARAC IZ PANČEVA: Na Bezdanu ga uhvatili sa 1.996 boksova cigareta (FOTO)