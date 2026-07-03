UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG POKUŠAJA IZNUDE OD 2.000.000 EVRA: Tražio novac od vlasnika poslovnih objekata u Beogradu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Upravom za tehniku, PU za grad Beograd i BIA, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

Maloletnik se sumnjiči da je, zajedno sa drugim licima, učestvovao u pokušaju iznude u iznosu od dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji grada Beograda.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio je maloletniku pritvor u trajanju do 30 dana.

Autor: D.S.