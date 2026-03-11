AKTUELNO

Hronika

SPEKTAKULARNO HAPŠENJE U BEOGRADU ZBOG PRINUDE: Terali muškarca da snimi video i objavi, 'pali' u donjem vešu! Povezani sa zloglasnom kriminalnom grupom 'Vracarci' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo prinuda.

- Uhapšeni su A. M. (20 ), A. N. (20) i M. R. (20) koji su, kako se sumnja, pod prinudom naterali četrdesetjednogodišnjeg muškarca da uđe u njihov automobil i snimi video-zapis, sa tekstom koji su unapred pripremili, a koji je potom morao da objavi na svojim na društvenim mrežama - piše u saopštenju.

Pogledajte kako su "pali" osumnjičeni:

Video: MUP Srbije

Kako se vidi na objavljenom snimku hapšenja, pripadnici UKP upali su u stan gde su zatekli osumnjičene u donjem vešu. Sva trojica uhapšena su iste sekunde.

Kako portal Pink.rs saznaje uhapšeni muškarci su povezani sa kriminalnom grupom “Vračarci”.

Foto: MUP Srbije

Određeno im je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: Pink.rs

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Pritvor

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

HAPŠENJE ZBOG CRNE MAGIJE U BEOGRADU: Obećali da će mu VRAČANJEM rešiti probleme pa tražili skoro 2 MILIONA!

Hronika

NOVA HAPŠENJA! NASTAVLJA SE BORBA PROTIV KORUPCIJE: Pali službenik Uprave granične policije i šumar, evo za šta se terete

Hronika

U BEOGRADU UHAPŠEN BEGUNAC (40)! Zakupio hangar u Beogradskoj ulici - evo šta mu je sve policija pronašla u šteku!

Hronika

Oprali najmanje 13 miliona evra! Pogledajte kako je pala banda iz Niša, lisice stavljene sedmorici na ruke (VIDEO)

Hronika

Detalji akcije hapšenje bivšeg predsednika opštine Rekovac i direktora 'Drače': OŠTETILI KAMENOLOM ZA VIŠE OD 60 MILIONA

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC (34) IZ KOSOVSKE KAMENICE: U kolima imao 400 boksova cigareta, rezani duvan... Oštetio budžet Srbije za 2 miliona dinara (FOTO)