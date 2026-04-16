'PAO' MUŠKARAC IZ PANČEVA: Na Bezdanu ga uhvatili sa 1.996 boksova cigareta (FOTO)

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije i Upravom carina, uhapsili su P. J. (1986) iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

Policija je na Graničnom prelazu Bezdan, pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u duplom dnu vozila pronašla 1.996 boksova cigareta različitih marki, koje je P. J., kako se sumnja, sakrio da bi izbegao mere carinskog nadzora.

Ukupna vrednost zaplenjenih cigareta je oko 2.355.280 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković