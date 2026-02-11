Pronađeno 2.000 paklica cigareta! Jedna osoba uhapšena na graničnom prelazu Šid

U nastavku akcije na sprečavanju krijumčarenja akciznih roba čime se nanosi direktna šteta fiskalnom sistemu i budžetu Republike Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije i Upravom carina, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su E. N. (1967) iz Bujanovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

Policija je na Graničnom prelazu Šid, na izlasku iz Srbije, pregledom autobusa kojim je upravljao osumnjičeni, u skrivenom delu autobusa pronašla 2.000 paklica cigareta bez akciznih markica.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, nastaviće dalji rad na suzbijanju krijumčarenja na teritoriji Republike Srbije.

Autor: S.M.