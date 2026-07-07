DEČAK KOJI JE POGINUO U NESREĆI PRE NEKOLIKO DANA ZAVRŠIO OSNOVNU ŠKOLU! Užasni detalji saobraćajke na Goliji

Dušan V. (15) iz Novog Pazara poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Goliji.

Kako piše "Sandžak Danas", Dušan je pre samo nekoliko dana završio osmi razred osnovne škole.

Prema dosadašnjim informacijama, nesreća se dogodila kada je automobil, u kojem su se nalazile četiri osobe, sleteo sa puta, udario u banderu i prevrnuo se.

Dušan je, prema nezvaničnim saznanjima, ispao iz vozila i zadobio povrede od kojih je, uprkos naporima lekara, preminuo.

Nesreća se dogodila na putu prema Goliji, gdje se ovih dana održava tradicionalni sabor koji svake godine okuplja veliki broj posetilaca iz Novog Pazara i drugih gradova.

Prema informacijama do kojih je došao Sandžak Danas, grupa mladih uputila se na Goliju kako bi probudila kampere i prisustvovala saboru, ali se putovanje završilo na najtragičniji mogući način.

U automobilu su se nalazile još tri osobe.

Jedna je zadobila teže telesne povrede, dok su preostale dve povrijeđene i ukazana im je lekarska pomoć. Njihovo zdravstveno stanje za sada nije zvanično saopšteno.

Autor: D.B.