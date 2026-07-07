OSUĐEN ZVICEROV ATENTATOR! Đukić Mandić na duši nosi najmanje 11 'kavčana', sad mu je presuđeno zbog ovoga!

"Škaljarac" koji se već šest godina nalazi iza rešetaka u Ukrajini zbog neuspelog atentata na Radoja Zvocera, važi za jednog od najkrvoločnijih pripadnika klanova

Viši sud u Podgorici osudio je Stefana Đukića Mandića na jedinstvenu kaznu od 14 godina i 10 meseci zatvora zbog podstrekavanja na napad na sudiju Biljanu Uskoković, teške telesne povrede putem podstrekavanja i neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Inače, Stefan Đukić i Emil Tuzović trenutno se nalaze u istražnom zatvoru u Ukrajini, gde se protiv njih vodi postupak zbog sumnje da su pokušali ubistvo Radoja Zvicera.

Stefan Đukić i Emil Tuzović, nalaze se iza rešetaka u zatvoru u Lukjanovki.. Pripadnici škaljarskog klana optuženi su da su 26. maja 2020. godine, u centru ukrajinske prestonice, izvršili drzak pokušaj atentata na vođu kavačkog klana Radoja Zvitsera.

- Stefan Đukić i Emil Tuzović su direktni izvršioci, oni su pucali u Zvicera dok je džogirao u stambenom kompleksu Novopečerski Lipik. Ispalili su oko 10 metaka u njegovom pravcu i potom pobegli. Kasnije su zapalili automobil "smart" koji su koristili za beg, a tom prilikom jedan od njih je zapalio i sebe - podseća izvor i dodaje da je Zvicera sigurne smrti spasila supruga Tamara, koja je tokom napada zgrabila oružje i počela da puca na ubice, te ih tako oterala.

Istom presudom Đukić Mandić i ostali optuženi oslobođeni su optužbi za stvaranje kriminalne organizacije i planiranje ubistava bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, bivšeg funkcionera policije Zorana Lazovića i njegovog sina Petra, suspendovanog tužioca Saše Čađenovića i policajca Ivana Đokića.

- Đukić je za podstrekavanje na napad na službeno lice osuđen na četiri godine zatvora, za tešku telesnu povredu putem podstrekavanja na još četiri godine, dok je za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga dobio sedam godina zatvora. Nakon objedinjavanja kazni izrečena mu je jedinstvena kazna od 14 godina i 10 meseci - piše Adria.tv i dodaju:

- Emil Tuzović osuđen je na osam godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Albin Salić dobio je jedinstvenu kaznu od godinu i osam meseci zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, krađe oružja i nedozvoljenog držanja oružja. Sud je utvrdio da su kod njega pronađeni mina i „topovski udar“, kao i da je, dok je bio vojnik, ukrao eksploziv i smestio ga u vojni kamion. Branko Pejanović osuđen je na četiri godine zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja, dok je Dušan Dudić dobio pet godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Nino Korać i Bojan Lopičić osuđeni su na po dve godine i devet meseci zatvora zbog istog krivičnog dela.

- Cilj ove kriminalne grupe, kao i svake uopšte, bio je da se uruši struktura koju sam ja, kao glavni specijalni tužilac, stvorio u tužilaštvu i policiji čime bi njima bilo znatno olakšano delovanje - rekao je Katnić 16. juna 2023. godine, svedočeći u postupku protiv navodne kriminalne grupe Đukića i Tuzovića.

On je tada kazao da se ne pridružuje gonjenju optuženih za planiranje njegove likvidacije. Isto su učinili i Čađenović, kao i Lazovići.

- Neka im je bogom prosto, samo da više ne pokušavaju - kazao je tada Katnić.

Ko je Stefan Đukić Mandić?

Protiv njega, ali i njegovog saradnika Emila Tuzovića, koji je takođe u zatvoru u Ukrajini, vodi se nekoliko postupaka za najteža krivična dela, među kojima je i 11 likvidacija i pokušaja likvidacija izvršenih u Crnoj Gori i inostranstvu u periodu od 2017. do 2020. godine.

- Stefan Đukuć, koji se nekada prezivao Mandić, tereti se za mnoga ubistva i pokušaje ubistava pripadnika kavačkog klana sa kojim je škaljarski klan više od decenije u ratu do istrebljenja. Đukić Mandić je sve do hapšenja u Ukrajini mnogo puta povukao obarač i na duši, kako smatraju istražitelji, nosi na desetine suparnika. To ga čini jednim od najopasnijih i najkrvoločnijih pripadnika klana - podsećamo.

Autor: S.M.