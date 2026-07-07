Arkan je ubijen za 200.000, a vi nezadovoljni sa milion: Otkriveni detalji svađe Zvicera i ekipe oko likvidacije u Atini

Suđenje u Specijalnom sudu bacilo je novo svetlo na unutrašnje sukobe unutar kavačkog klana, direktno proistekle iz ubistva „škaljaraca“ Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini 19. januara 2020. godine. Prema porukama sa aplikacije Skaj koje su izvedene kao dokaz, Radoje Zvicer, vođa klana, bio je izuzetno nezadovoljan zahtevima direktnih izvršilaca koji su smatrali da suma od milion evra nije dovoljna nagrada za „kapitalce“.

Zvicer je u porukama oštro kritikovao nerealna očekivanja saradnika, podsećajući ih na istorijske „tarife“ u kriminalnom miljeu.

„Arkan je ubijen za 200.000 maraka. Ja još nisam čuo da je neko platio milion i po evra, a mi smo toliko dali“, napisao je Zvicer dan nakon zločina.

Iz prepiske proizilazi da su ukupni troškovi operacije dostigli skoro dva miliona evra, uključujući logistiku, lociranje „škaljaraca“ kroz mrežu od 30 ljudi, obezbeđivanje štek stanova i transport.

„Vi ste ubili kapitalce, ali niko od vas nije pričao sa nama šta traži. Mi smo tu bili da vas dovedemo, odvedemo, izbavimo iz svega koliko je u našoj moći. Još ste govorili radićemo džabe i sad vam ne valja milion?“, poručio je Zvicer.

Posebno nezadovoljstvo među vođama klana izazvala je traljavost u skrivanju dokaza. Naime, ispostavilo se da egzekutori, među kojima su, prema optužnici, bili Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović, nisu nosili rukavice.

„Gde da se na rukavice pada! Plače nam se kad čitamo ovo“, komentarisao je Zvicer propuste koji su mogli ugroziti celu organizaciju.

U raspravu se uključio i Veljko Belivuk, navodno nezadovoljan situacijom i pritiskom, što je kod Zvicera izazvalo dodatnu frustraciju.

„E, crnje mi je ovo od miliona“, prokomentarisao je Zvicer Belivukovo ponašanje i najavu da će privremeno isključiti telefon.

Uprkos tenzijama, Zvicer je nakon smirivanja situacije saradnicima poručio da su „mesari“ isplaćeni i da grupa nastavlja sa planiranim aktivnostima, naglašavajući važnost očuvanja tima koji je izvršio atinski zločin.

Autor: D.S.