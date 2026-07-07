Stravična nesreća na putu Gložan-Čelarevo: Jedna osoba izgubila život, saobraćaj u potpunom prekidu

Na deonici puta između Gložana i Čelareva danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je, prema prvim informacijama, jedna osoba smrtno stradala.
Zbog tragičnog događaja i vršenja uviđaja, saobraćaj na ovom putnom pravcu je u potpunom prekidu. Nadležne ekipe su na terenu, a policija sprovodi uviđaj kako bi utvrdila okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.
Uzrok tragedije za sada nije poznat, a vozačima se savetuje da koriste alternativne putne pravce dok trajanje blokade ne bude završeno.
Autor: D.S.