AKTUELNO

Hronika

Kolaps na Brankovom mostu: Vozila se izokretala, policija hitno stigla na lice mesta

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/J. Nerić ||

Saobraćajna nezgoda blokirala je Brankov most u predvečernjim satima.


Kako javlja naš reporter sa terena, vozila su se nakon sudara izokretala, a ubrzo je na lice mesta stigla i saobraćajna policija.


Saobraćaj je ubrzo normalizovan, ali se u međuvremenu formirala velika gužva, zbog čega je zastoj potrajao.

Za sada nije poznato kako je došlo do udesa, niti da li u nezgodi ima povređenih.


Saobraćaj je ubrzo normalizovan, ali se u međuvremenu formirala velika gužva, zbog čega je zastoj potrajao.

Za sada nije poznato kako je došlo do udesa, niti da li u nezgodi ima povređenih.

Autor: S.M.

#Brankov most

#Nesreća

#kolaps

#udes

#vozila

POVEZANE VESTI

Beograd

STRAŠNA GUŽVA ISPRED 'UŠĆA': Jutarnji špic u Beogradu u punom jeku, teška situacija na Autokomandi, Brankovom i Pančevačkom mostu (FOTO)

Hronika

LANČANI SUDAR NA GAZELI: Saobraćaj ka Novom Beogradu STOJI, potpuni je kolaps

Beograd

NA AUTOKOMANDI KRKLJANAC, NA BRANKOVOM DUGE KOLONE: Gužva i na Gazeli! GSP ide normalno (FOTO)

Hronika

Teška nesreća na Brankovom mostu: Motociklista leži na putu

Beograd

GUŽVA NA BRANKOVOM KA NOVOM BEOGRADU: Na Gazeli i Autokomandi kolone ka gradu! GSP ide normalno, sve se kreće (FOTO)

Hronika

Akcija spasavanja u Novom Sadu: Prevrnuo se kombi, jedno lice završilo ispod vozila