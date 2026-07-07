Kolaps na Brankovom mostu: Vozila se izokretala, policija hitno stigla na lice mesta

Saobraćajna nezgoda blokirala je Brankov most u predvečernjim satima.
Kako javlja naš reporter sa terena, vozila su se nakon sudara izokretala, a ubrzo je na lice mesta stigla i saobraćajna policija.
Saobraćaj je ubrzo normalizovan, ali se u međuvremenu formirala velika gužva, zbog čega je zastoj potrajao.
Za sada nije poznato kako je došlo do udesa, niti da li u nezgodi ima povređenih.
Saobraćaj je ubrzo normalizovan, ali se u međuvremenu formirala velika gužva, zbog čega je zastoj potrajao.
Za sada nije poznato kako je došlo do udesa, niti da li u nezgodi ima povređenih.
Autor: S.M.