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Horor na Mokroluškom groblju: Otvorili 35 grobnica, ženi otkinuli ruku zbog prstena!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Prizori kakvi se viđaju samo u horor filmovima potresli su Beograd. Na Mokroluškom groblju, nepoznati napadači su 3. jula obili i uništili više od 35 grobnica, ostavljajući za sobom scenu koja je izazvala šok i nevericu među porodicama preminulih i lokalnim stanovništvom.

Umesto mira, građani su zatekli razvaljene poklopce, isečene metalne sanduke i otvorene porodične grobnice. Prema rečima meštana, motiv vandalizma nije bio samo krađa dragocenih metala, već su zabeleženi i jezivi primeri skrnavljenja posmrtnih ostataka.

„Rođaci jednoj pokojnici hteli su da skinu prsten, nisu uspeli, pa su joj otkinuli ruku“, ispričala je potresena meštanka, dodajući da su građani sada u strahu. „Čak ni danju ne smemo da dolazimo sami. Ako su u stanju da otvore grobnice i iskopaju mrtve, zamislite šta su u stanju da urade živim ljudima.“

Građani ističu da su mete napada bili i mesingani ukrasi, slova, lanci i stubovi sa spomen-ploča, koji su za vandale vredan sekundarni metal. Lokalno stanovništvo apeluje na nadležne da hitno pojačaju obezbeđenje i rasvetle ovaj slučaj, ističući da se radi o brutalnom činu koji duboko vređa dostojanstvo preminulih i njihovih porodica.

Policija intenzivno radi na prikupljanju dokaza i identifikaciji počinilaca ovog nezapamćenog vandalizma.

Autor: D.S.

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