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LOPOVI OTVARALI GROBNICE! Užas na Mokroluškom groblju: Meštani sumnjaju na sektu

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: RINA ||

Na Mokroluškom groblju, u petak 3.jula, došlo je do incidenta kada su napadači obijali i uništavali grobnice. Kako tvrdi žena, čija je porodična grobnica obijena, problemi traju već više od mesec dana i na meti nije samo 35 grobnica, već "znatno više".

Podsetimo, kako su preneli mediji, lopovi su isekli metalne sanduke u grobnicama i otvorili veliki broj grobnih mesta.

- To traje već više od mesec dana. Nije tačno da je obijeno samo 35 grobnica, mnogo ih je više. Koliko sam videla, ciljano su obijane limene grobnice, i to samo na delu groblja koji je uz autoput, verovatno da bi počinioci mogli lakše da pobegnu ako ih neko primeti - kaže sagovornica "Informera".

Ona pojašnjava da su napadači koristili poluge, a na nekim mestima čak su sekli i beton.

- Grobnice moje porodice su otvarane, ali koliko znam, iz njih ništa nije odneto. Upravo zbog toga niko ne može da shvati šta je bio motiv, pa dosta meštana sumnja da iza svega stoji neka sekta - kaže sagovornica ovog medija.

Za sada nije zvanično potvrđeno koliko je tačno grobnica oštećeno, da li je nešto odneto iz njih, niti šta je bio motiv počinilaca.

Policija radi na identifikaciji odgovornih i utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

Autor: Iva Besarabić

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