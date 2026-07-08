CRNA NEDELJA NA SRPSKIM PUTEVIMA - POGINULO 11 LJUDI: Među žrtvama i tinejdžeri, ovo je OZBILJAN ALARM!

Mladi životi ugašeni su u Surčinu, Banji Koviljači i na Goliji, a stručnjaci poručuju da ljudska greška i dalje odnosi najviše života

Srbiju je u svega osam dana potresao niz teških saobraćajnih nesreća u kojima je život izgubilo čak 11 osoba. Posebno potresaju poslednje tragedije u kojima su ugašena četiri mlada života, u Surčinu, Banji Koviljači i na Goliji, gde je stradao još jedan tinejdžer.

Stručnjaci upozoravaju da se iza poražavajuće statistike pre svega krije neodgovorno ponašanje učesnika u saobraćaju. Samo u prethodnih nekoliko dana dogodio se niz teških nesreća koje su zavile porodice u crno.

- Petog jula u Banji Koviljači poginuli su osamnaestogodišnji Marko J. i njegov vršnjak Bogdan M. u teškoj saobraćajnoj nesreći. Dan ranije, 4. jula, u Sonti kod Apatina život je izgubio sedamdesetdvogodišnji Antun B. nakon nesreće koja se dogodila u blizini pijace u Jugoslovenskoj ulici. Trećeg jula na auto-putu Novi Sad-Subotica poginuo je pešak, državljanin Poljske, kada je na njega naleteo automobil čiji je vozač najpre pobegao sa mesta nesreće, ali je ubrzo uhapšen. Danas je u teškoj nesreći na Goliji život izgubio još jedan tijendžer - podsećamo.

Crni niz

x 7. jula poginuo dečak D. V. iz Novog Pazara na putu ka tradicionalnog manifestaciji "Sa Golije kolo se vije" koja je planirana da se održi na Goliji

x 5. jula Marko J. (18) iz Banje Koviljače poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa prijateljem, vršnjakom Bogdanom M.

x 5. jula S.V. star 22 godine poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici mira u Boljevcima

x. 4. jula Antun B. (72) iz Sonte kod Apatina nastradao je oko osam časova u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod pijace u Sonti, u Jugoslovenskoj ulici

x 3. jula pešak, inače državljanin Poljke, poginuo je na auto-putu Novi Sad-Subotica kada je na njega automobilom naleteo H. N. koji je najpre pobegao sa lica mesta, ali je ubrzo uhapšen

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković ocenio je ranije da Srbija mora hitno da promeni odnos prema bezbednosti na putevima i najavio tada da bi do kraja 2026. godine trebalo da bude donet novi Zakon o bezbednosti saobraćaja.

- Do kraja 2026. planiramo donošenje novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, koji bi označio prekretnicu u borbi protiv crne statistike - rekao je Koković.

On je podsetio da Agencija ima cilj da do 2030. godine nijedno dete ne izgubi život u saobraćaju.

Govoreći o kaznenoj politici, istakao je da bi Srbija trebalo da razmotri i strože sankcije za najteže prekršaje, navodeći kao primer Grčku, gde vozači koji pod dejstvom alkohola izazovu saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom mogu biti osuđeni i na višedecenijske zatvorske kazne.

Presudan ljudski faktor

Da je ljudski faktor presudan potvrđuje i dr Miloš Pljakić sa Katedre za bezbednost saobraćaja, koji je jednom prilikom rekao da je više od 90 odsto saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom direktno povezano sa greškama vozača.

- Najčešći uzroci su neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola, nepažnja, umor i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Što je brzina veća, posledice su teže, a šanse za preživljavanje drastično opadaju - upozorava Pljakić.

On ističe da se veliki broj najtežih nesreća događa upravo na putevima van naseljenih mesta, gde vozači često stiču lažni osećaj sigurnosti i zbog toga voze znatno brže nego što je dozvoljeno.

Srbiju je u svega osam dana potresao niz teških saobraćajnih nesreća u kojima je život izgubilo čak 11 osoba. Posebno potresaju poslednje tragedije u kojima su ugašena četiri mlada života, u Surčinu, Banji Koviljači i na Goliji, gde je stradao još jedan tinejdžer.

Stručnjaci upozoravaju da se iza poražavajuće statistike pre svega krije neodgovorno ponašanje učesnika u saobraćaju. Samo u prethodnih nekoliko dana dogodio se niz teških nesreća koje su zavile porodice u crno.

- Petog jula u Banji Koviljači poginuli su osamnaestogodišnji Marko J. i njegov vršnjak Bogdan M. u teškoj saobraćajnoj nesreći. Dan ranije, 4. jula, u Sonti kod Apatina život je izgubio sedamdesetdvogodišnji Antun B. nakon nesreće koja se dogodila u blizini pijace u Jugoslovenskoj ulici. Trećeg jula na auto-putu Novi Sad-Subotica poginuo je pešak, državljanin Poljske, kada je na njega naleteo automobil čiji je vozač najpre pobegao sa mesta nesreće, ali je ubrzo uhapšen. Danas je u teškoj nesreći na Goliji život izgubio još jedan tijendžer - podsećamo.

Crni niz

x 7. jula poginuo dečak D. V. iz Novog Pazara na putu ka tradicionalnog manifestaciji "Sa Golije kolo se vije" koja je planirana da se održi na Goliji

x 5. jula Marko J. (18) iz Banje Koviljače poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa prijateljem, vršnjakom Bogdanom M.

x 5. jula S.V. star 22 godine poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici mira u Boljevcima

x. 4. jula Antun B. (72) iz Sonte kod Apatina nastradao je oko osam časova u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod pijace u Sonti, u Jugoslovenskoj ulici

x 3. jula pešak, inače državljanin Poljke, poginuo je na auto-putu Novi Sad-Subotica kada je na njega automobilom naleteo H. N. koji je najpre pobegao sa lica mesta, ali je ubrzo uhapšen

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković ocenio je ranije da Srbija mora hitno da promeni odnos prema bezbednosti na putevima i najavio tada da bi do kraja 2026. godine trebalo da bude donet novi Zakon o bezbednosti saobraćaja.

- Do kraja 2026. planiramo donošenje novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, koji bi označio prekretnicu u borbi protiv crne statistike - rekao je Koković.

On je podsetio da Agencija ima cilj da do 2030. godine nijedno dete ne izgubi život u saobraćaju.

Govoreći o kaznenoj politici, istakao je da bi Srbija trebalo da razmotri i strože sankcije za najteže prekršaje, navodeći kao primer Grčku, gde vozači koji pod dejstvom alkohola izazovu saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom mogu biti osuđeni i na višedecenijske zatvorske kazne.

Presudan ljudski faktor

Da je ljudski faktor presudan potvrđuje i dr Miloš Pljakić sa Katedre za bezbednost saobraćaja, koji je jednom prilikom rekao da je više od 90 odsto saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom direktno povezano sa greškama vozača.

- Najčešći uzroci su neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola, nepažnja, umor i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Što je brzina veća, posledice su teže, a šanse za preživljavanje drastično opadaju - upozorava Pljakić.

On ističe da se veliki broj najtežih nesreća događa upravo na putevima van naseljenih mesta, gde vozači često stiču lažni osećaj sigurnosti i zbog toga voze znatno brže nego što je dozvoljeno.

- Rešenje nije jednostavno, ali je jasno da su potrebni stroža kontrola, dosledno kažnjavanje, edukacija i promena svesti svih učesnika u saobraćaju. Zemlje koje su sistemski radile na prevenciji uspele su da broj poginulih smanje i do 50 odsto. Bez lične odgovornosti vozača nijedna strategija neće dati željene rezultate - zaključio je Pljakić.

Autor: D.B.