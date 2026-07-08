Od svađe do tragedije! Užas u Beogradu: Muškarac pronađen mrtav, nije mu bilo spasa

U jednom beogradskom naselju danas kasno popodne dogodila se stravična tragedija koja je uznemirila stanare okolnih zgrada.

Prema pisanju medija, svemu je prethodila porodična drama koja se završila kobno.

Oko 17:25 časova, policiji je upućen hitan poziv od strane 21-godišnje devojke. Prema našim nezvaničnim saznanjima, ona je prijavila da je u stanu imala žestoku verbalnu raspravu sa svojim dedom.

Kako izvor blizak istrazi nezvanično navodi, stariji muškarac je nakon svađe uzeo pištolj, izašao ispred stambene zgrade, a ubrzo nakon toga odjeknula su dva pucnja.

Na lice mesta su hitno upućene policijske patrole. Dolaskom na adresu, policajci su na travnjaku iza zgrade zatekli stravičan prizor - pronađeno je telo muškarca koje je odgovaralo opisu prijavljenog 76-godišnjaka. Lekarska ekipa je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt.

Dodatnu jezivu dimenziju i težinu celom ovom događaju daje činjenica da se sve odigralo u neposrednoj blizini dečijeg vrtića.

Policijski uviđaj je u toku, a istraga će utvrditi sve tačne okolnosti i motive.

Autor: S.M.