DOGOVORIO SE SA ŽENOM DA JE UBIJE, PA JE TROVAO INSULINOM? Detalji jezive tragedije kod Bijelog Polja: Muškarac zadržan u zatvoru

Tragedija koja je šokirala javnost dogodila se 28. maja u bjelopoljskom naselju Rasovo.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sumnja se da je V. D. (85) u porodičnoj kući oduzeo život svojoj supruzi M. D. (85), a potom pokušao presuditi i sebi.

Državni tužilac Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Bijelom Polju je, nakon saslušanja, osumnjičenom odredio zadržavanje u trajanju do 72 časa zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Detalji istrage i obdukcija

Odmah nakon prijave ovog stravičnog događaja, dežurni tužilac je u prisustvu službenika Uprave policije obavio uviđaj na licu mjesta.

"Tom prilikom su od strane kriminalističkog tehničara Uprave policije izuzeti predmeti i tragovi radi vještačenja, a tijelo oštećene upućeno na obdukciju u Klinički centar Crne Gore", saopšteno je zvanično iz Višeg državnog tužilaštva.

Iz tužilaštva dodaju da će se u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne mjere i radnje kako bi se donijela konačna odluka u ovom predmetu.

Motiv koji slama srce: Dogovorili se da „okončaju muke“?

Iako se slučaj pravno tretira kao ubistvo, pozadina ove tragedije duboko je potresna. Prema informacijama koje prenosi RTCG, sumnja se da su se vremešni supružnici zapravo dogovorili da zajedno „okončaju muke“, s obzirom na to da su oboje bili u izuzetno teškom zdravstvenom stanju.

Izvor blizak istrazi kazao je za "Vijesti" da postoje sumnje da je Bjelopoljac svojoj supruzi ubrizgao velike, smrtonosne doze insulina, nakon čega je pokušao oduzeti i vlastiti život.

Istraga je u toku, a dalji nalazi obdukcije i vještačenja izuzetih tragova rasvijetliće sve tačne okolnosti ove nezapamćene porodične tragedije na sjeveru Crne Gore.

Autor: S.M.