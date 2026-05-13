'PRERANO I TRAGIČNO NAS JE NAPUSTILA' Devojčica (11) koja je nastradala od strujnog udara na Karaburmi bila talentovana učenica muzičke škole

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Tragedija u kojoj je devojčica izgubila život dogodila se 9. maja u stanu u beogradskom naselju Karaburma

Devojčica (11) koja je 9. maja tragično izgubila život u svom stanu, kada ju je udarila struja, biće sahranjena sutra na jednom beogradskom groblju.

Podsetimo, nesreća se dogodila u subotu u porodičnom stanu na Karaburmi u Beogradu, a ekipa Hitne pomoći koja je izašla na teren mogla je samo da konstatuje smrt. Detalji tragedije nisu poznati.

Nastradala devojčica bila je odlična učenica, a pohađala je i jednu muzičku školu. Kolektiv škole se od nje oprostio na svom Fejsbuk profili, objavivši oproštajnu poruku.

- Poštovane kolege, roditelji i učenici, s velikom tugom vas obaveštavamo da nas je prerano i tragično napustila učenica naše škole, koja je učila violončelo. Škola je zajednica u kojoj delimo radost, ali nažalost i tugu, zato na ovaj način želimo da izrazimo saučešće i iskažemo podršku porodici, drugarima i svima kojima nedostaje - piše u objavi.

Prijatelji porodice kažu da je prerano preminula devojčica bila izuetno dobro i talentovano dete.

- Anđeo mali, neka je anđeli čuvaju. Prerano je otišla, prokleta sudbina, šta drugo čovek da kaže - rekli su prijatelji.

Autor: D.Bošković

