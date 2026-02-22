MAJKA TROJE DECE POGINULA NA PRUZI U RAKOVICI: Detalji strašne nesreće: Bila je na 3 metra od mene, nisam mogao da izbegnem...

U beogradskom naselju Rakovica, u subotu 21. februara oko 18 časova, dogodila se teška železnička nesreća u kojoj je život izgubila žena S. V. (30).

Do nesreće je došlo na delu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje – Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, kompozicija je naletela na ženu u trenutku kada se ona nalazila na koloseku.

Mašinovođa primetio ženu u poslednjem trenutku

Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je tokom uviđaja da je nesrećnu ženu primetio na svega tri metra razdaljine. Zbog ogromne mase voza i kratkog puta kočenja, sudar je u tom trenutku bilo nemoguće izbeći.

Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt

Ekipe Hitne pomoći koje su izašle na teren mogle su samo da potvrde tragičan ishod. Usled siline udara, S. V. je zadobila stravične povrede kojima je podlegla na licu mesta. Prema rečima svedoka, u pitanju je majka troje dece.

O nesreći je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo.

Telo je poslato na obdukciju radi utvrđivanja svih okolnosti tragedije.

Železnički saobraćaj na ovoj deonici bio je u prekidu nekoliko sati tokom trajanja policijskog uviđaja, ali je u međuvremenu normalizovan. Istraga je u toku.

Autor: D.Bošković