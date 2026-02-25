Tragedija na Novom Beogradu: Vozilom prešao preko žene, nastradala na licu mesta

Na Novom Beogradu danas se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila ženska osoba.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo u unutarblokovskom prostoru, odnosno u zoni parka, kada je vozač putničkog automobila prilikom kretanja unazad naleteo na pešaka.

Užas na licu mesta

Očevici ovog potresnog događaja navode da se sve odigralo u nekoliko sekundi. Vozač automobila je, navodno, vršio manevrisanje unazad ne primetivši ženu koja se nalazila iza vozila. Prema rečima prisutnih, nesrećna žena je zadobila smrtonosne povrede glave nakon što je vozilo prešlo preko nje.

Lekarska ekipa Hitne pomoći stigla je na lice mesta u rekordnom roku, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Uviđaj u toku

Policija je odmah ogradila prostor gde se dogodila nesreća, a uviđaj je trajao satima. Fokus istrage je na sledećim ključnim tačkama:

Dozvola kretanja: Utvrđuje se da li je vozilo smelo da se kreće tom stazom unutar parka.

Preglednost: Ispituje se da li je došlo do kvara na vozilu ili je u pitanju isključivo ljudska greška i nepažnja vozača.

Alkotest: Vozač je, prema standardnoj proceduri, podvrgnut testiranju na alkohol i psihoaktivne supstance.

Stanari okolnih zgrada su u šoku.

"Ovo je zona gde se deca igraju i gde ljudi šetaju. Strašno je da se ovako nešto dogodi na mestu koje bi trebalo da bude najbezbednije," rekao je jedan od komšija.

Telo nastradale žene biće preneto na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a protiv vozača će, po nalogu nadležnog tužilaštva, verovatno biti podneta krivična prijava za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Autor: Pink.rs