Poznat identitet muškarca koji je upucan u Šapcu: Evo o kome je reč

M.O. upucan je sinoć oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu.

On je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći.

Za sada nije poznato njegovo stanje.

M.O. je, kako mediji prenose, bio vođa takozvane šabačke grupe koja je 2010. godine optužena za teška krivična dela na teritoriji Srbije. Članovi grupe su bili optuženi za čak pet ubistava i trgovinu drogom. Osuđen je na 20 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo S. K. dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud mu je 2015. godine prepolovio kaznu na 10 godina. Izašao je iz zatvora 2018. godine.

Autor: S.M.