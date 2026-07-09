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IZ BOLNICE U ŠAPCU HITNO PREBAČEN NA VMA! Sandokana nakon pucnjave prijatelji dovezli u bolnicu, evo u kakvom je stanju

Izvor: Blic.rs, Foto: Tanjug/Ministarstvo odbrane ||

Ostojić je nakon pucnjave ispred tržnog centra u Šapcu zadobio povrede leđa i karlične regije, a istraga je u toku.

Milan Ostojić Sandokan (51) upucan je sinoć oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu. Kako se nezvanično saznaje, njega su prijatelji dovezli u bolnicu u Šapcu sa teškim povredama.

Prema nezvaničnim informacijama, on je nakon ukazane pomoći u bolnici u Šapcu hitno prevezen za Beograd na VMA.

- On je zadobio povrede leđa i karlične regije - kaže izvor.

Ostojić je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći.

Ostojić je od ranije poznat istražnim organima. On je bio osuđen na 20 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Siniše Kromeka, dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud mu je 2015. godine prepolovio kaznu na 10 godina. Izašao je iz zatvora 2018. godine.

Autor: S.M.

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