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NIŠLIJA VOZIO SA NESTVARNIH 3,56 PROMILA ALKOHOLA: Dvojica vozača privedeni zbog NASILNIČKE VOŽNJE

Izvor: Blic, Foto: Tanjug/Tanja Valić, Pixabay ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu isključili su iz saobraćaja četrdesetosmogodišnjeg vozača "folksvagena" i pedesetčetvorogodišnjeg vozača „renoa“ koji su učinili prekršaj nasilnička vožnja.

- Policija je, prilikom kontrole saobraćaja, četrdesetosmogodišnjaka zaustavila u Bulevaru cara Konstantina i alkotestiranjem utvrdila da je vozio sa 3,56 promila alkohola u organizmu, a u Ulici vojvode Mišića, pedesetčetvorogodišnjaka koji je upravljao vozilom sa 2,62 promila alkohola - saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Pijani vozači su zadržani, i protiv njih su podnete prekršajne prijave.

Autor: D.B.

#Alkohol

#NASILNICKA VOZNJA

#Nišlija

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