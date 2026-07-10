DVOJICA MLADIĆA POGINULA U BATAJNICI, MUŠKARCA UDARIO TRAMVAJ U RESAVSKOJ: Oglasili se iz Hitne pomoći nakon strašne noći, ovo su prvi detalji

Iz Hitne pomoći saopštili su da su dvojica muškaraca stradala u nesreći u naselju Šangaj, dok je 53-godišnji muškarac teško povređen nakon što ga je udario tramvaj u Resavskoj ulici.

Teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule dve osobe dogodila se sinoć u Batajnici, saopštila je Hitna pomoć.

Kako je navedeno, nesreća se dogodila u 22.11 časova u naselju Šangaj, kada su dvojica muškaraca pala sa vozila tipa kvad i poginula na licu mesta.

Još jedna saobraćajna nesreća dogodila se oko 22.42 časa u Resavskoj ulici kod broja 8, gde je tramvaj udario muškarca (53). On je zadobio teške telesne povrede i prevezen je u Urgentni centar.

Tokom protekle noći ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 113 puta, od čega je 28 intervencija bilo na javnim mestima.

Autor: A.A.