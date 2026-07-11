Još jedan vozač iz Srbije jezivo nastradao! Stravična smrt na Gradini, stao pod kamion da popravi kvar, vozilo ga priklještilo i ubilo na mestu

Sedamdesetogodišnji vozač ostao je priklješten ispod vozila nakon što je došlo do kvara na vazdušnom jastuku tokom pokušaja popravke.

Novopazarac Harun B. tragično je nastradao na graničnom prelazu Gradina, nakon što je tokom pokušaja popravke kamiona došlo do kvara na vazdušnom jastuku, usled čega se vozilo spustilo i usmrtilo 70-godišnjeg vozača.

Tragedija se dogodila na graničnom prelazu Gradina u sredu, nešto posle 18 sati, a tom prilikom život je izgubio Novopazarac Harun B. (70), nakon iznenadnog kvara na kamionu.

Prema informacijama do kojih je došla redakcija Sandžaka Danas, nesreća se dogodila u sredu u večernjim satima, nešto posle 18 časova. Harun B. je tokom vožnje primetio kvar na kamionu, zbog čega je zaustavio vozilo i izašao kako bi utvrdio o čemu je reč.

Kako navode izvori, u jednom trenutku došlo je do pucanja vazdušnog jastuka (nivelatora vešanja), usled čega se kamion iznenada spustio. Muškarac je ostao je priklješten ispod vozila i preminuo je na licu mesta od zadobijenih povreda.

Nadležni organi obavili su uviđaj i utvrđuju sve okolnosti ove tragedije. Prema dosadašnjim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju, izazvanom tehničkim kvarom na kamionu.

- Ova tragedija izazvala je i određenu zabunu u javnosti, budući da su pojedini mediji pomešali ovaj slučaj sa ubistvom mladog Novopazarca B. Latovića (24), čije je telo pronađeno na području graničnog prelaza Kapetan Andreevo između Bugarske i Turske. Reč je o dva potpuno različita događaja koja nisu međusobno povezana. Dok je Harun B. (70) nastradao usled nesrećnog slučaja prilikom pokušaja popravke kamiona na graničnom prelazu Gradina, okolnosti smrti B. Latovića i dalje su predmet istrage nadležnih organa - prenosi Sandžak danas.

Vest o smrti Haruna B. potresla je Novi Pazar, gde je bio poznat kao dugogodišnji profesionalni vozač. Njegova iznenadna smrt rastužila je porodicu, prijatelje i brojne kolege. Porodici Haruna B. upućujemo iskreno podršku i dovu.

Autor: A.A.