DRAMA NA NEBU! Pukao prozor aviona na letu iz Soluna za Minhen: Povređen državljanin Srbije

Državljanin Srbije (61) povređen je tokom leta sa solunskog aerodroma "Makedonija" za Minhen, nakon što je tokom leta pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Prototema.

Prema navodima putnika, nakon pucanja prozora došlo je do naglog pada pritiska u kabini, a saputnici su pokušali da zadrže muškarca koji je sedeo pored oštećenog prozora da ne izleti kroz otvor.

Kako je preneo Katimerini, tokom spuštanja aviona, deo oštećenog motora se navodno odvojio i udario u prozor kabine.

Zvaničnici su rekli da incident nije uključivao nikakvo oštećenje trupa aviona. Pilot je promenio kurs i vratio avion na aerodrom u Solunu, gde su putnici iskrcani.

Povređeni muškarac je u šoku i prevezen vozilom hitne pomoći u bolnicu u Solunu zbog povrede vrata i opekotina nastalih zbog trenja.

Kako prenose očevici za "Radio Solun", telo čoveka bilo je skoro do ramena izvan aviona, ali ga je spasio sigurnosni pojas, kao i putnici koji su sedeli do njega i vukli ga nazad.

Prema dostupnim informacijama, on je bio svestan i u toku su lekarski pregledi.

Mediji navode i da je trudnica koja se nalazila na istom letu prevezena u bolnicu u Solunu.

Predsednik grčkog sindikata zaposlenih u javnom zdravstvu POEDIN Mihalis Janakos rekao je da je izbegnuta tragedija i naveo da su putnici uspeli da uvuku muškarca nazad u kabinu uz pomoć njegove supruge i drugih putnika.

Autor: Marija Radić