Drama na Halkidikiju: MONAH IZ SRBIJE ISKOČIO IZ SANITETA U POKRETU, lekari mu se bore za život

Četrdesetosmogodišnji monah, državljanin Srbije, teško je povređen juče popodne na Halkidikiju nakon što je pod nerazjašnjenim okolnostima iskočio iz vozila hitne pomoći tokom transporta u bolnicu.

Incident koji je šokirao grčku javnost dogodio se dok je vozilo bilo u punom pokretu, a povređeni muškarac se trenutno nalazi u kritičnom stanju.

Skočio kroz vrata dok je sanitet jurio ka bolnici

Drama je počela juče popodne kada je monahu pozlilo, najverovatnije zbog srčanih problema. Kola hitne pomoći preuzela su ga iz Uranopolisa kako bi ga hitno prevezla u bolnicu u Poligirosu. Međutim, tokom transporta, muškarac je očigledno sam otkopčao sigurnosni pojas, otvorio vrata i iskočio iz vozila dok je ono bilo u pokretu.

U zadnjem delu saniteta nalazili su se vozač i spasilac koji su, čim su primetili šta se dešava, odmah zaustavili vozilo. Nažalost, prilikom pada, 48-godišnji srpski državljanin zadobio je teške povrede glave.

Intubiran i prebačen u Solun

Povređeni monah je odmah vraćen u vozilo i transportovan u bolnicu u Poligirosu, gde je zbog težine povreda hitno intubiran. Zbog kritičnog zdravstvenog stanja, on je kasnije prebačen u bolnicu "Hipokratio" u Solunu, gde se lekari bore za njegov život.

Hapšenje medicinskog osoblja

Grčka policija je odmah reagovala i, prema standardnoj proceduri, uhapsila pripadnike službe EKAB (grčka hitna pomoć) zbog sumnje na nanošenje telesnih povreda iz nehata. Oni su nakon saslušanja pušteni na slobodu, dok se istraga vodi o tome kako je pacijent uspeo da neprimećeno otkopča pojas i napusti vozilo nastavlja.

Autor: S.M.