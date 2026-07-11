Pronađen priklješten ispod vozila: Ovo su svi detalji nesreće, vozač kamion iz Novog Pazara stradao na jeziv način

Harun B. iz Novog Pazara tragično je nastradao na graničnom prelazu Gradina, nakon što je tokom pokušaja popravke kamiona došlo do kvara na vazdušnom jastuku, usled čega se vozilo spustilo i usmrtilo vozača.

Kako se saznaje, tragedija se dogodila na graničnom prelazu Gradina u sredu, nešto posle 18 sati, a tom prilikom život je izgubio sedamdesetogodišnji vozač kamiona.

Prema informacijama do kojih je došao portal Sandžak Danas, nesreća se dogodila 8. jula u večernjim satima, nešto posle 18 časova.

Harun B. je tokom vožnje primetio kvar na kamionu, zbog čega je zaustavio vozilo i izašao kako bi utvrdio o čemu je reč. U jednom trenutku, kako navode izvori, došlo je do pucanja vazdušnog jastuka (nivelatora vešanja), usled čega se kamion iznenada spustio. Muškarac je ostao je priklješten ispod vozila i od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta.

Nadležni organi obavili su uviđaj i utvrđuju sve okolnosti ove tragedije. Prema dosadašnjim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju, izazvanom tehničkim kvarom na kamionu.

Ova tragedija izazvala je i određenu zabunu u javnosti, budući da su pojedini mediji pomešali ovaj slučaj sa ubistvom mladog Novopazarca B. Latovića (24), čije je telo pronađeno na području graničnog prelaza Kapetan Andreevo između Bugarske i Turske.

Reč je o dva potpuno različita događaja koja nisu međusobno povezana.

Dok je Harun B. (70) nastradao usled nesrećnog slučaja prilikom pokušaja popravke kamiona na graničnom prelazu Gradina, okolnosti smrti B. Latovića i dalje su predmet istrage nadležnih organa.

Autor: A.A.