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Pronađen priklješten ispod vozila: Ovo su svi detalji nesreće, vozač kamion iz Novog Pazara stradao na jeziv način

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs ||

Harun B. iz Novog Pazara tragično je nastradao na graničnom prelazu Gradina, nakon što je tokom pokušaja popravke kamiona došlo do kvara na vazdušnom jastuku, usled čega se vozilo spustilo i usmrtilo vozača.

Kako se saznaje, tragedija se dogodila na graničnom prelazu Gradina u sredu, nešto posle 18 sati, a tom prilikom život je izgubio sedamdesetogodišnji vozač kamiona.

Prema informacijama do kojih je došao portal Sandžak Danas, nesreća se dogodila 8. jula u večernjim satima, nešto posle 18 časova.

Harun B. je tokom vožnje primetio kvar na kamionu, zbog čega je zaustavio vozilo i izašao kako bi utvrdio o čemu je reč. U jednom trenutku, kako navode izvori, došlo je do pucanja vazdušnog jastuka (nivelatora vešanja), usled čega se kamion iznenada spustio. Muškarac je ostao je priklješten ispod vozila i od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta.

Nadležni organi obavili su uviđaj i utvrđuju sve okolnosti ove tragedije. Prema dosadašnjim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju, izazvanom tehničkim kvarom na kamionu.

Ova tragedija izazvala je i određenu zabunu u javnosti, budući da su pojedini mediji pomešali ovaj slučaj sa ubistvom mladog Novopazarca B. Latovića (24), čije je telo pronađeno na području graničnog prelaza Kapetan Andreevo između Bugarske i Turske.

Reč je o dva potpuno različita događaja koja nisu međusobno povezana.

Dok je Harun B. (70) nastradao usled nesrećnog slučaja prilikom pokušaja popravke kamiona na graničnom prelazu Gradina, okolnosti smrti B. Latovića i dalje su predmet istrage nadležnih organa.

Autor: A.A.

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