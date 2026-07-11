UHAPŠEN SARADNIK KAVAČKOG KLANA Policija u Crnoj Gori pretresla kuću i 6 automobila Luke Todorovića: Nađeno mu čak SEDAM kilograma droge!

Luka Todorović (24) iz Podgorice, navodni saradnik kavačkog klana, uhapšen je nakon što je policija kod njega pronašla više od četiri kilograma droge - kilogram kokaina, tri kilograma marihuane, ekstazi...

Iz Uprave policije saopštili su da su službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala realizovali ciljanu akciju usmerenu na suzbijanje delovanja organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih operativno interesantnih lica, sprečavanje neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, kao i identifikaciju i procesuiranje lica koja se bave tzv. uličnom distribucijom narkotika.

- Preduzimajući intenzivne operativne i kriminalističke aktivnosti, policijski službenici su, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode L.T. (24) iz Podgorice, operativno interesantno lice blisko jednoj ćeliji visokorizične organizovane kriminalne grupe, kod kojeg je pronađeno i oduzeto više od 4,2 kilograma opojnih droga, i to oko jedan kilogram kokaina, oko 3,2 kilograma marihuane, kao i 190 tableta sintetičke droge MDMA (ekstazi). Prilikom ciljane kontrole L.T. pronađena je veća pvc kesa u kojoj su se nalazila tri pakovanja sa oko jedan kilogram kokaina - kazali su iz UP.

Objašnjavaju da su daljim preduzimanjem mera i radnji, a na osnovu naredbe nadležnog suda, izvršeni pretresi na više lokacija koje koristi taj osumnjičeni, uključujući porodičnu kuću u mestu Rogami, kao i šest putničkih motornih vozila.

"Pretresom vozila marke Seat pronađena su tri veća pvc pakovanja sa oko 3,2 kilograma marihuane, četiri pvc pakovanja sa ukupno 190 tableta ekstazija, kao i dve digitalne vage sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga. Pretresom vozila marke BMW pronađeno je jedno pakovanje kokaina, kao i 5.890 eura za koje se sumnja da potiču iz vršenja krivičnih dela. U prtljažniku blindiranog vozila marke Audi pronađen je rezervni par registarskih oznaka koje pripadaju tom vozilu, kao i jedan par registarskih oznaka Republike Mađarske, čije će poreklo biti predmet daljih provera", saopšteno je.

Ističu da su od Todorovića privremeno oduzeta četiri automobila, među kojima i skupocena vozila marki Audi (blindirano vozilo sa specijalnim stepenom zaštite), BMW, i vozilo marke Seat radi sprovođenja daljih provera i veštačenja.

"Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih materijalnih dokaza, L.T. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", kazali su iz UP.

Autor: A.A.