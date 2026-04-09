AKTUELNO

Svet

Majka i ćerka uhapšene zbog pokušaja šverca 42 kilograma kokaina: 'Pale' na aerodromu u Valensiji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Paul White

Majka i ćerka iz Velike Britanije uhapšene su na aerodromu u Valensiji, nakon što je policija u njihovom prtljagu pronašla 42 kilograma kokaina.

Majka (47) i ćerka (19) navodno su bile u turističkoj poseti Španiji, a uhapšene su 2. aprila na aerodromu u Valensiji sa dva kofera u kojima je bilo 23 zapečaćenih paketića kokaina, kao i više tableta, prenosi Jurovikli njuz.

Španija je prošle godine označena kao jedna od zemalja sa najvećim brojem konzumenata kokaina, što je utvrđeno nakon ankete ali i analize otpadnih voda.

Prema Evropskom izveštaju o drogama iz 2025. godine, 13,3 odsto Španaca između 15 i 64 godine je barem jednom u životu koristilo kokain, što je najveća broj u Evropskoj uniji.

pročitajte još

TRAGEDIJA U CENTRU RIPNJA: Muškarac preminuo na ulici

Autor: Marija Radić

#Kokain

#Majka

#prtljag

#ćerka

#Španija

POVEZANE VESTI

