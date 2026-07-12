Zaustavliki ga presretači, a on zapretio policajcima! Incident u Obrenovcu dobio ozbiljan epilog

Rutinska saobraćajna kontrola u Obrenovcu u subotu uveče prerasla je u incident nakon što je jedan vozač, umesto da postupi po naređenju policije, počeo da vređa i preti saobraćajnom policajcu.

Incident se dogodio sinoć oko 21 sat u Ulici vojvode Putnika kada je pripadnik Uprave saobraćajne policije, Odseka za presretače, koji je bio na redovnom zadatku, zaustavio tricikl kojim je upravljao muškarac (50).

Prema saznanjima, vozač nije želeo da postupi po naređenju policijskog službenika niti da pokaže dokumenta. Umesto toga, počeo je glasno da vređa policajca, a zatim mu je, kako se navodi, uputio i ozbiljne pretnje po bezbednost i život.

O incidentu je odmah obavešten dežurni zamenik Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, koji je naložio da se protiv muškarca podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Meštani ovog dela Obrenovca navode da policijske patrole poslednjih meseci često obilaze grad i da se bezbednosna situacija značajno poboljšala.

Prema njihovim rečima, od dolaska novog načelnika Miroslava Ljubičića, grad je postao mnogo bezbedniji, a policijske patrole su stalno na terenu i red se strogo poštuje.

Kako ističu, iako se povremeno dogode pojedinačni incidenti poput ovog, policija reaguje brzo i efikasno, zbog čega se građani osećaju sigurnije.

Autor: S.M.