HOROR KOJI JE ZALEDIO SVET: U podrumu svoje kuće držao ćerku 24 godine – rodila mu sedmoro dece, a supruga nije imala pojma šta se dešava ispod njenih nogu!

Malo mesto Amšteten u Austriji zauvek će ostati zapamćeno kao poprište jedne od najmračnijih priča u istoriji kriminala. Jozef Fricl, čovek koji je naizgled vodio miran porodični život, godinama je ispod svoje kuće skrivao monstruma kojeg ni najluđa mašta ne bi mogla da zamisli.

Dok je njegova supruga mirno spavala na spratu, u mraku podruma koji je sam sagradio, odvijao se pakao koji je trajao pune 24 godine.

Ćerka postala žrtva sopstvenog oca

Sve je počelo 1984. godine kada je Jozef Fricl zarobio svoju tada mladu ćerku Elizabet. Nije to bila obična soba, bio je to zvučno izolovan podrum iz kog nije bilo izlaza. Tokom naredne dve decenije, Fricl je svoju ćerku sistematski seksualno zlostavljao, a ta "prostorija" postala je mesto gde su na svet dolazila njegova deca.

Dvostruki život pod istim krovom

Najjeziviji deo ove priče je činjenica da je Fricl uspeo da obmane kompletnu okolinu, uključujući i sopstvenu suprugu.

Troje dece bilo je primorano da živi u mraku podruma zajedno sa svojom majkom.

Druga tri deteta, Fricl je izveo iz podruma i "podmetnuo" supruzi, tvrdeći da ih je Elizabet ostavila na pragu.

Supruga je godinama verovala u laž da je Elizabet pobegla od kuće i napustila svoju decu.

Kako je otkriven mračni podrum?

Istina je izašla na videlo tek 2008. godine, kada se jedno od dece iz podruma ozbiljno razbolelo. Fricl je bio primoran da ga odvede u bolnicu, čime je pokrenuo lanac događaja koji su konačno doveli do otkrivanja njegove tajne i oslobađanja žrtava.

Ovaj slučaj, koji su istraživali austrijski policijski organi i forenzički timovi, postao je sinonim za ono čega se svako od nas potajno plaši – da zlo ne stanuje samo u filmovima, već da se ponekad krije iza prve komšijske kuće, u naizgled običnoj porodici.

Autor: D.S.