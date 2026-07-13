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Pucnjava u dvorištu osnovne škole u Smederevu: Povređeno dete

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

U dvorištu Osnovne škole "Sveti Sava" u Smederevu sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je jedno dete povređeno, dok je osumnjičeni za napad, U. R. (24), ubrzo nakon događaja uhapšen.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni je pucao iz gasnog pištolja, a kuglica je pogodila jednog maloletnika u ruku.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, do pucnjave je došlo u trenutku kada se u školskom dvorištu nalazila grupa maloletnika. Nakon prijave pucnjave, na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije.

Povređeni maloletnik zadobio je povredu leve šake, a prema prvim informacijama, njegove povrede nisu teške.

Policija je brzo reagovala i uhapsila osumnjičenog, dok se okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave iz gasnog pištolja i dalje utvrđuju.

Autor: S.M.

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