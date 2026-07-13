Nesvakidašnja nesreća u Mladenovcu: Muškarac stradao dok je pokušavao da zaustavi sopstveni automobil

Teška nesreća dogodila se u Mladenovcu, kada je osamdesettrogodišnji muškarac izgubio život pod nesvakidašnjim okolnostima.

Kako se saznaje, S. Đ. (83) je parkirao svoj automobil i izašao iz njega, ali se vozilo ubrzo nakon toga samo pokrenulo.

U nameri da spreči dalje kretanje automobila i zaustavi ga, muškarac je potrčao ka njemu. Tom prilikom je pao, nakon čega je vozilo prešlo preko njega.

Ekipe Hitne pomoći brzo su izašle na lice mesta i povređenog muškarca prevezle u Dom zdravlja, gde je, uprkos naporima lekara, podlegao zadobijenim povredama.

Telo je poslato na obdukciju, dok je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.



Autor: D.S.