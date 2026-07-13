AKTUELNO

Hronika

Nesvakidašnja nesreća u Mladenovcu: Muškarac stradao dok je pokušavao da zaustavi sopstveni automobil

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Teška nesreća dogodila se u Mladenovcu, kada je osamdesettrogodišnji muškarac izgubio život pod nesvakidašnjim okolnostima.

Kako se saznaje, S. Đ. (83) je parkirao svoj automobil i izašao iz njega, ali se vozilo ubrzo nakon toga samo pokrenulo.

U nameri da spreči dalje kretanje automobila i zaustavi ga, muškarac je potrčao ka njemu. Tom prilikom je pao, nakon čega je vozilo prešlo preko njega.

Ekipe Hitne pomoći brzo su izašle na lice mesta i povređenog muškarca prevezle u Dom zdravlja, gde je, uprkos naporima lekara, podlegao zadobijenim povredama.

Telo je poslato na obdukciju, dok je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Autor: D.S.

#Automobil

#Crna Hronika

#Mladenovac

#Nesreća

#Pogibija

#S. Đ.

POVEZANE VESTI

Hronika

PIJANI VOZAČ POKOSIO PEŠAKA! Teška saobraćajna nesreća u Mladenovcu: Muškarac hitno transportovan u bolnicu

Hronika

POGINUO MOTOCIKLISTA U SVILAJINCU Teška saobraćajna nesreća, muškarac podlegao povredama

Hronika

TRAGEDIJA U KRAGUJEVCU: Muškarac na gradilištu pao sa sedam metara visine, poginuo na licu mesta

Hronika

Teška nesreća kod Prijepolja: Prevrnuo se traktor, ima poginulih

Hronika

JEZIVE SCENE NA PANČEVAČKOM PUTU: BMW pokosio pešaka, uviđaj u toku, saobraćaj u kolapsu

Hronika

TRAGEDIJA U MLADENOVCU: Vozač (61) umro za volanom, pa se 'puntom' zakucao u ogradu!