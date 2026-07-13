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TRAGEDIJA U BALKANSKOJ ULICI: Muškarac stradao posle pada sa zgrade, istraga u toku

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs ||

Tragedija se danas dogodila u Balkanskoj ulici u Beogradu, kada je muškarac star oko 40 godina pao sa četvrtog sprata zgrade.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali lekari, nažalost, nisu mogli da mu pomognu. Nakon pregleda, mogli su samo da konstatuju smrt muškarca.

Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je muškarac pao, a više informacija biće poznato nakon sprovedene istrage.

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Autor: Marija Radić

#Balkanska ulica

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