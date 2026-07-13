LEKAR MONSTRUM SA NAGONOM ZA UBIJANJEM: 15 pacijenata umrlo u mukama, a on je sve posmatrao – detalji zločina koji lede krv u žilama!

Nemačka javnost je u šoku nakon izricanja presude Johanesu M. (41), paliativnom lekaru koji je osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva 15 pacijenata. Dok tužilaštvo navodi da je ovaj lekar imao neobjašnjivu „strast za ubijanjem“, istraga otkriva zastrašujuće detalje koji lede krv u žilama – broj žrtava bi mogao biti i pet puta veći.

U periodu od septembra 2021. do jula 2024. godine, Johanes M. je koristio svoju poziciju lekara kako bi pacijentima, starosti od 25 do 94 godine, bez njihovog znanja i pristanka ubrizgavao „smrtonosne koktele“.

Motiv koji niko ne može da shvati

Ono što ovaj slučaj izdvaja od svih ostalih zločina jeste potpuni izostanak bilo kakvog racionalnog motiva. Lekar nije ubijao zbog novca, osvete, niti iz pokušaja da „skrati muke“ pacijentima.

Tužioci su tokom suđenja otkrili poražavajuću istinu: „Optuženi nije imao nikakav drugi motiv za ubijanje ljudi osim same radnje ubijanja.“

Za njega je čin oduzimanja života bio izvor uzbuđenja. Dokazni materijal je otkrio jeziv metod:

Koktel smrti: Pacijentima je ubrizgavao anestetik i mišićni relaksant.

Gušenje: Relaksant je paralisao disajne mišiće, što je dovodilo do smrti u strašnim mukama za samo nekoliko minuta.

Prikrivanje: U najmanje pet slučajeva, lekar je pokušao da spali stanove svojih žrtava kako bi uništio dokaze o gnusnim zločinima.

Doktorirao na ubistvima

Dodatnu jezu izaziva podatak da je Johanes M. svoju doktorsku tezu napisao upravo na temu ubistava. Rad je započeo filozofskim pitanjem koje sada dobija jeziv kontekst: „Zašto ljudi ubijaju?“

Tokom suđenja, priznao je zločine rečima: „Ubio sam ljude. Desperiram sam nad sobom.“ Ipak, za porodice žrtava ovakvo pokajanje ne znači ništa. „Ona nikada nije rekla da više ne želi da živi“, potresno je izjavila majka jedne 25-godišnje devojke, jedne od 15 potvrđenih žrtava.

Dok Johanes M. zauvek odlazi iza rešetaka, istražitelji nastavljaju da „češljaju“ čak 76 sumnjivih slučajeva, strahujući da bi ovaj „doktor monstrum“ mogao biti najgori serijski ubica u novijoj istoriji Nemačke.

Autor: D.S.