MONSTRUM MAJKA: Novorođenče nakon tajnog porođaja bacila psima da ga pojedu!

Stravičan zločin koji ledi krv u žilama potresao je mali češki grad Kinšperk nad Ohri. Tridesetpetogodišnja žena uhapšena je pod optužbom da je brutalno ubila svoje tek rođeno dete, a sumnja se da je telo novorođenčeta ostavila psima koji su ga u potpunosti rastrgli i pojeli.

Osumnjičena je živela sa partnerom u kući njegovih roditelja, gde se u maju tajno porodila, krijući trudnoću od svih. Monstruozni plan otkriven je kada je majka njenog partnera u bašti zatekla užasan prizor – u plastičnoj kesi pronašla je bebi ruku prekrivenu krvlju.

Jezivi detalji istrage

Policija veruje da je bešćutna majka telo novorođenčeta umotala u kesu za smeće, sakrila ga u bašti ispod dasaka, nakon čega su ga psi, uključujući i njenog kućnog ljubimca, izvukli i razvukli.

Policijske ekipe danima su češljale teren, pretraživale obližnje posede i kontejnere u očajničkom pokušaju da pronađu ostatke tela, ali je većina tkiva, nažalost, uništena.

Komšije šokirane: „Stomak je nestao, a bebe nema“

Meštani ovog mesta od 5.000 stanovnika, koji su još uvek u stanju šoka, potvrdili su da su znali da je žena bila trudna. Međutim, jednog dana su primetili da je trudnički stomak nestao, ali bebu niko nikada nije video.

Osumnjičenoj monstrum-majci, čiji identitet nije objavljen, na teret se stavlja krivično delo ubistva. Ukoliko se dokaže krivica, suočava se sa doživotnom robijom.

Autor: D.S.