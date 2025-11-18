MAJKA UDAVILA BEBU NAKON SVAĐE SA PARTNEROM! Užas u porodičnom domu

Stravičan zločin potresao je grad Baj u Francuskoj, gde je 31-godišnja žena uhapšena zbog sumnje da je udavila svoju petonedeljnu bebu nakon žučne svađe sa ocem deteta.

Incident se dogodio tokom noći između petka i subote. Prema navodima francuskih tužilaca, roditelji su se posvađali u porodičnom stanu, nakon čega je otac izašao iz kuće kako bi se smirio, ostavivši ženu i novorođenče same. Tužilac Žoel Garig naveo je da je u tom trenutku majka bebu udavila u kadi.

Nakon ubistva, ona je napustila dom i poslala poruku partneru u kojoj mu je otkrila šta je učinila. Otac je, vraćajući se kući, zatekao bebu mrtvu i shvatio da je žena nestala. Policija ju je pronašla na ulici manje od sat vremena kasnije i uhapsila. Prema navodima tužilaca, osumnjičena je priznala zločin.



Očekuje se da će majka biti izvedena pred sudiju u Kanu, gde bi mogla biti zvanično optužena za ubistvo maloletnika. U slučaju osuđujuće presude, preti joj doživotna zatvorska kazna. Njen identitet nije objavljen jer je pod zaštitnom merom.

Zamenik gradonačelnika Arno Tankerel izjavio je da je zajednica duboko potresena: „Svi su u šoku. U našem gradu ima samo nekoliko porođaja mesečno.“

Ovaj slučaj dolazi samo nekoliko dana nakon slične tragedije u SAD, gde je 22-godišnja majka uhapšena pod optužbom da je njena beba umrla pošto ju je navodno ostavila u pregrejanom automobilu ispred svog radnog mesta u Džordžiji.

Autor: D.Bošković