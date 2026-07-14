Drama u Mirijevu: Žestoka tuča se završila ubadanjem, istraga u toku

Mlađi muškarac navodno je izboden oštrim predmetom tokom današnje tuče u beogradskom naselju Mirijevo. Policija i Hitna pomoć su na licu mesta, a detalji sukoba se još utvrđuju.

Tuča i napad oštrim predmetom dogodila se danas, prema rečima građana, u Ulici Jovanke Radaković u beogradskom naselju Mirijevo, a jedan mlađi muškarac je navodno izboden, saznaju mediji.

Kako nezvanično saznaju mediji, građani su prijavili da je na ulici izbila tuča, kao i da je tokom sukoba jedna osoba povređena oštrim predmetom.

Incident je prijavljen policiji, a u ovom trenutku nije poznato kako je sukob počeo, koliko je osoba u njemu učestvovalo, kao ni stepen povreda mladića.

Takođe, za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je osumnjičeni za napad identifikovan ili uhapšen.

Pripadnici policije, kao i ekipa Hitne pomoći izašli su na lice mesta, a više detalja biće poznato nakon policijskog uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do tuče i napada oštrim predmetom.

Autor: S.M.