SAOBRAĆAJNA NEZGODA U SREMČICI, MUŠKARCU RUKA ZAGLAVLJENA ISPOD VOZILA Vatrogasci spasioci na terenu

Izvor: Telegraf

Povređeni muškarac u Sremčici ima ozbiljne povrede ruke nakon nezgode sa traktorom. Hitna pomoć i spasioci su na licu mesta.

Muškarac starosti oko 30 godina povređen je u nezgodi sa traktorom u Sremčici.

Prema prvim saznanjima muškarcu je ruka zaglavljena ispod traktora, a za sada nije poznato da li je pao ili se traktor prevrnuo preko njega. Prema saznanjima, muškarcu je ruka zgnječena, a krvarenje je obilno.

Na lice mesta upućena je Hitna pomoć, kao i vatrogasci spasioci, kako bi podigli traktor.

Kako je došlo do nezgode biće naknadno utvrđeno.

Autor: S.M.

