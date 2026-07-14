Detalji velike policijske akcije u Pirotu i Surdulici: Među uhapšenima i dvojica policajaca

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa UKP, Službom za borbu protiv organizovanog kriminala i zajedničke istrage MUP Republike Srbije i MUP Republike Bugarske usmerene na otkrivanju i razbijanju međunarodne mreže krijumčara ljudi uz podršku EVROPOL, danas je na teritoriji Pirota, Babušnice i Surdulice, lišeno slobode pet lica među kojima su i dva policijska službenika.

Slobode su lišeni organizator ove organizovane kriminalne grupe N.Dž. iz Pirota i pripadnici N.J. iz Babušnice, policijski službenik PU u Pirotu, PS Babušnica, M.S. iz Surdulice, policijski službenik Uprave granične policije-Regionalni centar granične policije Strazimirovci prema Republici Bugarskoj, S.V. iz Pirota i A.J. iz Babušnice.

Ova organizovana kriminalna grupa se tereti se da je izvršila krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl 350 stav 4 u vezi stava 2 KZ.

"Organizovanu kriminalnu grupu predvodio je N.Dž. koji je u devet navrata organizovao nedozvoljen prelazak granice Republike Bugarske i Republike Srbije, potom nedozvoljen boravak i tranzit iregularnih migranata od blizine državne granice sa Republikom Bugarskom do Beograda", navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Kako pojašnjavaju, postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa u periodu od januara do jula ove godine za najmanje 201 iregularnog migranta, omogućila nedozvoljen prelaz državne granice Republike Bugarske i Republike Srbije, nedozvoljen boravak na području Vlasinskog jezera, kao i nedozvoljen tranzit preko teritorije Republike Srbije u cilju nedozvoljenog tranzita ka zemljama EU.

Uloga policajaca

Uloga policijskih službenika bila je, kako se sumnja, da odaju podatke o patrolama i kojim putem se iste kreću kao i o rasporedu rada policijskih službenika.

"U nekoliko navrata policijski službenici koji su lišeni slobode vozili su automobile sa ulogom da obaveštavaju ostale pripadnike organizovane kriminalne grupe o eventualnim patrolama na putu do mesta gde su iregularni migranti ostavljani u blizini Beograda, odnosno kretali su se ispred kombija u kojem su se isti nalazili tzv „čistači“. Policijski službenici su, kako se sumnja, po jednoj izvršenoj radnji tranzita od organizatora ove organizovane kriminalne grupe dobijali iznos od najmanje 700 evra", navodi se u saopštenju.

Nakon policijskog zadržavanja sva lica će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Javno tužilaštvo za organizovaniu kriminal nakon čega će biti saslušana.

Autor: S.M.